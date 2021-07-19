، ضيوف الرحمن يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا اقتداء بالنبي الكريم ،

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أدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي وقت سابق اليوم، اكتمل وصول الحجاج إلى صعيد عرفة، رافعين أكف الضراعة إليه عز وجل، طالبين المغفرة والرحمة، والأمل يحدوهم أن يغفر الله لهم، ويعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، ثم توجه حجاج بيت الله الحرام قبل وقت دخول صلاة الظهر إلى مسجد "نمرة"؛ حيث ألقى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء، خطبة يوم عرفة.
وبعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، يتوجه الحجيج صوب مشعر مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، ثم يبيتون ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات.— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
فيديو | حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في #مسجد_نمرة في #عرفات#يوم_عرفة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/NvTuELFEjc— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 19, 2021
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 12:57 PM
بعد أن اكتمل وصولهم لـ"عرفة" رافعين أكف الضراعة إليه عز وجل طالبين المغفرةضيوف الرحمن يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا اقتداء بالنبي الكريم
أدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي وقت سابق اليوم، اكتمل وصول الحجاج إلى صعيد عرفة، رافعين أكف الضراعة إليه عز وجل، طالبين المغفرة والرحمة، والأمل يحدوهم أن يغفر الله لهم، ويعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، ثم توجه حجاج بيت الله الحرام قبل وقت دخول صلاة الظهر إلى مسجد "نمرة"؛ حيث ألقى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء، خطبة يوم عرفة.
وبعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، يتوجه الحجيج صوب مشعر مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، ثم يبيتون ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات.— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
فيديو | حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في #مسجد_نمرة في #عرفات#يوم_عرفة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/NvTuELFEjc— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 19, 2021
، ضيوف الرحمن يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا اقتداء بالنبي الكريم ،
المصدر : الخليج 365
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