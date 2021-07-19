، الشيخ بندر بليلة في خطبة عرفة: من الإحسان الإيمان بالله ربًّا ومعبودًا.. وقدَر الله نافذ ،

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قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء، في خطبة عرفة اليوم: إن "من الإحسان الإيمانُ بالله ربًّا ومعبودًا، وقدَر الله نافذ وقضاؤه لا محالة نافذ".
وأضاف فضيلته: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد، ويحافظ على نسيج المجتمع.
وتابع : من الإحسان السعي إلى سلامة العباد واستقرار البلاد وتمكين الناس من أداء مهامهم وأعمالهم و على الإنسان أن يُحسن بكل من له به صلة .
وقال فضيلته : من إحسان الله بالعباد أن أرسل عليهم الكتب وأرسل الرسل لهداية البشر .— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
فيديو | خطيب #يوم_عرفة: من الإحسان الإيمان بالله رباً ومعبوداً وقدر الله نافذ وقضائه لا محالة نافذ #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/8jcpT2ImGr— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 19, 2021
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 12:41 PM
قال: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد ويحافظ على نسيج المجتمعالشيخ بندر بليلة في خطبة عرفة: من الإحسان الإيمان بالله ربًّا ومعبودًا.. وقدَر الله نافذ
قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء، في خطبة عرفة اليوم: إن "من الإحسان الإيمانُ بالله ربًّا ومعبودًا، وقدَر الله نافذ وقضاؤه لا محالة نافذ".
وأضاف فضيلته: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد، ويحافظ على نسيج المجتمع.
وتابع : من الإحسان السعي إلى سلامة العباد واستقرار البلاد وتمكين الناس من أداء مهامهم وأعمالهم و على الإنسان أن يُحسن بكل من له به صلة .
وقال فضيلته : من إحسان الله بالعباد أن أرسل عليهم الكتب وأرسل الرسل لهداية البشر .— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
فيديو | خطيب #يوم_عرفة: من الإحسان الإيمان بالله رباً ومعبوداً وقدر الله نافذ وقضائه لا محالة نافذ #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/8jcpT2ImGr— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 19, 2021
، الشيخ بندر بليلة في خطبة عرفة: من الإحسان الإيمان بالله ربًّا ومعبودًا.. وقدَر الله نافذ ،
المصدر : الخليج 365
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