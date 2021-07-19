، الشيخ بندر بليلة في خطبة عرفة: من الإحسان الإيمان بالله ربًّا ومعبودًا.. وقدَر الله نافذ ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد ويحافظ على نسيج المجتمع

قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء، في خطبة عرفة اليوم: إن "من الإحسان الإيمانُ بالله ربًّا ومعبودًا، وقدَر الله نافذ وقضاؤه لا محالة نافذ".

وأضاف فضيلته: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد، ويحافظ على نسيج المجتمع.

وتابع : من الإحسان السعي إلى سلامة العباد واستقرار البلاد وتمكين الناس من أداء مهامهم وأعمالهم و على الإنسان أن يُحسن بكل من له به صلة .

وقال فضيلته : من إحسان الله بالعباد أن أرسل عليهم الكتب وأرسل الرسل لهداية البشر .

فيديو | خطيب #يوم_عرفة: من الإحسان الإيمان بالله رباً ومعبوداً وقدر الله نافذ وقضائه لا محالة نافذ #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/8jcpT2ImGr — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 19, 2021

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)