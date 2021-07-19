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الشيخ بندر بليلة في خطبة عرفة: من الإحسان الإيمان بالله ربًّا ومعبودًا.. وقدَر الله نافذ

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محمد بن مسعود - الدمام - قال: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد ويحافظ على نسيج المجتمع

قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء، في خطبة عرفة اليوم: إن "من الإحسان الإيمانُ بالله ربًّا ومعبودًا، وقدَر الله نافذ وقضاؤه لا محالة نافذ".

وأضاف فضيلته: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد، ويحافظ على نسيج المجتمع.

وتابع : من الإحسان السعي إلى سلامة العباد واستقرار البلاد وتمكين الناس من أداء مهامهم وأعمالهم و على الإنسان أن يُحسن بكل من له به صلة .

وقال فضيلته : من إحسان الله بالعباد أن أرسل عليهم الكتب وأرسل الرسل لهداية البشر .

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 12:41 PM

قال: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد ويحافظ على نسيج المجتمع

الشيخ بندر بليلة في خطبة عرفة: من الإحسان الإيمان بالله ربًّا ومعبودًا.. وقدَر الله نافذ
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء، في خطبة عرفة اليوم: إن "من الإحسان الإيمانُ بالله ربًّا ومعبودًا، وقدَر الله نافذ وقضاؤه لا محالة نافذ".

وأضاف فضيلته: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد، ويحافظ على نسيج المجتمع.

وتابع : من الإحسان السعي إلى سلامة العباد واستقرار البلاد وتمكين الناس من أداء مهامهم وأعمالهم و على الإنسان أن يُحسن بكل من له به صلة .

وقال فضيلته : من إحسان الله بالعباد أن أرسل عليهم الكتب وأرسل الرسل لهداية البشر .

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
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، الشيخ بندر بليلة في خطبة عرفة: من الإحسان الإيمان بالله ربًّا ومعبودًا.. وقدَر الله نافذ ،
المصدر : الخليج 365

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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