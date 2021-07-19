محمد بن مسعود - الدمام - تصحب برياح تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، إلى جانب تساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات, الحجرة, العقيق, القرى, المخواة, المندق, بلجرشي, بني حسن, غامد الزناد, قلوة, والأجزاء المجاورة لها. 19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 12:25 PM تصحب برياح تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد حالة ماطرة في الباحة.. والأرصاد : تستمر حتى 8 مساء حالة ماطرة في الباحة.. والأرصاد : تستمر حتى 8 مساء أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، إلى جانب تساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات, الحجرة, العقيق, القرى, المخواة, المندق, بلجرشي, بني حسن, غامد الزناد, قلوة, والأجزاء المجاورة لها. الكلمات المفتاحية ، حالة ماطرة في الباحة.. والأرصاد : تستمر حتى 8 مساء ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر حالة ماطرة في الباحة.. والأرصاد : تستمر حتى 8 مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.