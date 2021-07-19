شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحج : تفويج الحجاج إلى عرفات تم بسلاسة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المخيمات تضم مصليات خاصة لضمان التباعد

قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط إن تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات تم بسلاسة كبيرة، موضحًا أن الجولات التفقدية مستمرة للوقوف على أي مخالفات.

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية لجبل الرحمة محددة ونعمل على تنظيم وفود الحجاج، مشيرا إلى أن مخيمات الحجاج تضم مصليات خاصة لضمان التباعد، مؤكدا انه مع غروب شمس اليوم سيبدأ تفويج أول دفعة حجاج إلى مزدلفة.