شكرا لقرائتكم خبر عن الحجاج يتوجهون إلى مسجد نمرة وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توجه الحجاج الى مسجد نمرة عقب وصولهم إلى مشعر عرفات صباح اليوم وسط إجراءات احترازية لضمان سلامة الجميع استعداداً لاداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام بمشيئة الله تعالى اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام القائل (خذوا عني مناسككم ).

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة لأن المبيت بمزدلفة واجب حيث بات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وصلى بها الفجر.