شكرا لقرائتكم خبر عن خيوط الحرير في كسوة الكعبة المشرفة تزن 850 ‪ كيلو جراماً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُغزل كسوة الكعبة المشرفة بخيوط من الحرير تزن 850 كيلو جراماً تقريباً ، ومبطنة بالقطن ، حيث تزيّن بالنقوش الذهبية ، ويتم جلب خيوط حرير الكسوة من إيطاليا بدرجة جوده فائقة "A5" ، وسماكة 3 ملم ، تضمن نعومة عالية ومتانة فائقة ، واستطالة ومرونة كبيرة .

ويمرّ خيط الحرير الواحد بعدد من الاختبارات أبرزها قوة شدّ الخيط ، واختبار عدد البرم ، وقوة شدّ الاستطالة لأسلاك المعادن "ذهب- فضة" ، واختبار السماكة، ومقاومة الاحتكاك، والصباغة، ومطابقة الألوان، والسماكة الرقمي، ومقاومة الغسيل، وتقطير المياه.

ويشرف على هذه الاختبارات فريق عمل مختص بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة ، وذلك في سبيل ضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة، التي تقدر تكلفة إنتاجها قرابة الـ 20 مليون ريال ، مما جعله الثوب الأغلى في التاريخ ، ويشرف عليه أكثر من "200" صانع من ذوي الكفاءة ، والخبرة ، والمؤهلات العلمية والعملية ، جندتهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعمل في حياكة ثوب الكعبة المشرفة، ليكون هذا الثوب ليس الأغلى في التاريخ وحسب بل والأعلى جودة كذلك .