شكرا لقرائتكم لأول مرة.. النيابة تشارك بسيارات مجهزة للتحقيق المتنقل في المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19 لأول مرة.. النيابة تشارك بسيارات مجهزة للتحقيق المتنقل في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة تشارك النيابة العامة بسيارات مجهزة للتحقيق المتنقل لأول مرة في المشاعر المقدسة، وذلك ضمن جهود النيابة العامة لخدمة ضيوف الرحمن. مركبات التحقق المتنقل وتشارك النيابة العامة بمركبات للتحقق المتنقل كأحد جهود النيابة العامة في تطوير أدائها والمزودة بكافة الأجهزة المتطورة وكاميرات المراقبة.

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