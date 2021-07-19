السعودية | الحجاج يقفون على عرفات.. وسط متابعة أمنية مباشرة

شكرا لقرائتكم الحجاج يقفون على عرفات.. وسط متابعة أمنية مباشرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة الصباح بالتوجه إلى صعيد عرفات، اليوم الاثنين، التاسع من شهر ذي الحجة، وسط أجواء غائمة غطت سماء مكة المكرمة وحركة مرورية اتسمت بالانسيابية.

وصول حافلات تقل الحجاج إلى عرفة . تصوير - يوسف بجاش

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كما واكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات أفراد القطاعات الأمنية المختلفة التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم، حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج، تم توفير الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية في مختلف أنحاء المشعر لضيوف الرحمن، الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام.

وصول الحجاج إلى عرفات

ما يفعله الحجاج في عرفة

يؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداء بسنة النبي الكريم.

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون إليها في المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة لأن المبيت بمزدلفة واجب حيث بات النبي الكريم وصلى بها الفجر.