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التقت "الخليج 365" أحد ضيوف الرحمن من الجالية الباكستانية في المملكة، والذي عبّر عن بالغ سعادته وسروره بعد أن كتب الله له حجًّا لهذا العام الاستثنائي.
المقيم باكستاني، كان ضمن حجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا التوافد إلى مشعر عرفات، ومن ثم إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد أن شعوره لا يوصف وهو يسلك طريقه نحو مسجد نمرة؛ داعيًا الله أن يوفقه لأداء المناسك ويزيل هذه الغمة عن الأمة.
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 11:57 AM
عبّر لـ"الخليج 365" عن سعادته بعد أن كتب الله له حجًّا لهذا العام الاستثنائيحاج باكستاني وهو يسلك طريقه نحو مسجد نمرة: شعوري لا يُوصف
التقت "الخليج 365" أحد ضيوف الرحمن من الجالية الباكستانية في المملكة، والذي عبّر عن بالغ سعادته وسروره بعد أن كتب الله له حجًّا لهذا العام الاستثنائي.
المقيم باكستاني، كان ضمن حجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا التوافد إلى مشعر عرفات، ومن ثم إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد أن شعوره لا يوصف وهو يسلك طريقه نحو مسجد نمرة؛ داعيًا الله أن يوفقه لأداء المناسك ويزيل هذه الغمة عن الأمة.
، حاج باكستاني وهو يسلك طريقه نحو مسجد نمرة: شعوري لا يُوصف ،
المصدر : الخليج 365
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