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حاج باكستاني وهو يسلك طريقه نحو مسجد نمرة: شعوري لا يُوصف

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محمد بن مسعود - الدمام - عبّر لـ"الخليج 365" عن سعادته بعد أن كتب الله له حجًّا لهذا العام الاستثنائي

‬ التقت "الخليج 365" أحد ضيوف الرحمن من الجالية الباكستانية في المملكة، والذي عبّر عن بالغ سعادته وسروره بعد أن كتب الله له حجًّا لهذا العام الاستثنائي.

المقيم باكستاني، كان ضمن حجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا التوافد إلى مشعر عرفات، ومن ثم إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن شعوره لا يوصف وهو يسلك طريقه نحو مسجد نمرة؛ داعيًا الله أن يوفقه لأداء المناسك ويزيل هذه الغمة عن الأمة.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 11:57 AM

عبّر لـ"الخليج 365" عن سعادته بعد أن كتب الله له حجًّا لهذا العام الاستثنائي

حاج باكستاني وهو يسلك طريقه نحو مسجد نمرة: شعوري لا يُوصف
عبدالرزاق البجالي

‬ التقت "الخليج 365" أحد ضيوف الرحمن من الجالية الباكستانية في المملكة، والذي عبّر عن بالغ سعادته وسروره بعد أن كتب الله له حجًّا لهذا العام الاستثنائي.

المقيم باكستاني، كان ضمن حجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا التوافد إلى مشعر عرفات، ومن ثم إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن شعوره لا يوصف وهو يسلك طريقه نحو مسجد نمرة؛ داعيًا الله أن يوفقه لأداء المناسك ويزيل هذه الغمة عن الأمة.

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، حاج باكستاني وهو يسلك طريقه نحو مسجد نمرة: شعوري لا يُوصف ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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