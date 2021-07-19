محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها، ومحافظات: (الحرجة، والنماص، وخميس مشيط، وتنومه، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب). وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 11:38 AM مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول حالة أمطار غزيرة على عسير.. والأرصاد تنبه: تتواصل حتى 8 مساء حالة أمطار غزيرة على عسير.. والأرصاد تنبه: تتواصل حتى 8 مساء أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها، ومحافظات: (الحرجة، والنماص، وخميس مشيط، وتنومه، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب). وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً. الكلمات المفتاحية

، حالة أمطار غزيرة على عسير.. والأرصاد تنبه: تتواصل حتى 8 مساء ،

المصدر : الخليج 365

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