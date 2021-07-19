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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، إلى تشكّل سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 11:27 AM
الدفاع المدني دعا جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذرالوطني للأرصاد ينبّه إلى هطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، إلى تشكّل سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
، الوطني للأرصاد ينبّه إلى هطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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