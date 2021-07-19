، رغم دعوات التراجع.. إنجلترا ترفع كافة قيود كورونا الصحية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "جونسون" تجاهل التحذيرات من مخاوف تقويض جهود السيطرة

‬متجاهلاً الدعوات إلى التراجع عن قراره الذي يتناقض مع تعزيز القيود في العديد من البلدان، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين، رفع كل القيود المتبقية تقريباً في إنجلترا، مكتفياً بدعوة مواطنيه إلى توخي "الحذر".

ورفعت إنجلترا القيود الصحّية المرتبطة بكوفيد-19 بشكلٍ شبه كامل اليوم الاثنين الذي أطلقت عليه تسمية "يوم الحرّية"، رغم الارتفاع في عدد الإصابات، بينما تعززت في طوكيو المخاوف من وجود بؤرة لفيروس كورونا في القرية الأولمبية قبل أربعة أيام من انطلاق الأولمبياد.

وتجاهل جونسون الذي اضطرّ لالتزام الحجر بسبب مخالطته وزير الصحّة ساجد جاويد المصاب بكوفيد-19، دعوات مجموعة من العلماء الدوليين المؤثرين للحكومة البريطانية إلى التراجع عن قرارها الذي "يُهدّد بتقويض جهود السيطرة على الوباء، ليس في المملكة المتحدة فحسب، لكن في بلدان أخرى أيضاً".

واعتباراً من منتصف ليل الاثنين وفق الفرنسية، ستفتح قاعات الحفلات والملاعب بكامل طاقتها، وستكون الملاهي الليلية قادرة مرة أخرى على استقبال الزبائن، وستُرفَع القيود على عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع. كذلك، ستُلغى إلزاميّة وضع كمامة في وسائل النقل المشترك والمتاجر. ومع ذلك، قرر رئيس بلدية لندن صادق خان أن يستمر العمل بموجب هذا التدبير في وسائل النقل العام في المدينة.