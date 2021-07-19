شكرا لمتابعة خبر عن "الحج والعمرة" : تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات تم بسلاسة كبيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اليوم الاثنين، أن تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات تم بسلاسة كبيرة.

وقال الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن الجولات التفقدية مستمرة للوقوف على أي مخالفات، مضيفًا: "الطاقة الاستيعابية لجبل الرحمة محددة ونعمل على تنظيم وفود الحجاج".

وأوضح نائب وزير الحج، أن مخيمات الحجاج تضم مصليات خاصة لضمان التباعد، ‏مضيفًا أنه مع غروب شمس اليوم سيبدأ تفويج أول دفعة حجاج إلى مزدلفة، مؤكدًا أنه تم توفير مساحات كبيرة لحملات الحجاج في مزدلفة.