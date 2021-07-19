شكرا لمتابعة خبر عن تدشين 6 مراكز مدرسية لتقديم لقاح كورونا لطلاب وطالبات جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بالشراكة مع المستشفى الجامعي بجامعة جازان ، مبادرة "معاً نبادر " الهادفة للتوسع في نطاق أخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا ( كوفيد– 19) للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم، ومختلف فئات المجتمع، وتحصين جميع طلاب وطالبات تعليم جازان في الفئة العمرية من 12 وحتى 18 عاماً، استعداداً لعودة آمنة لمقاعد الدراسة.

وشملت المبادرة أمس ، تدشين ستة مراكز مدرسية للتحصين، موزعة على عدد من مكاتب التعليم التابعة لتعليم جازان بالمحافظات المختلفة، حيث يتم من خلالها تقديم اللقاحات للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم ، بالإضافة لمختلف فئات المجتمع، دون مواعيد مسبقة ، وبالقرب من مساكنهم تسهيلًا لهم، حيث عملت إدارة تعليم جازان على تحويل عدد من المباني التابعة لها لمراكز للتحصين بعد تهيئتها ، وتزويدها بالإجراءات الاحترازية المختلفة، مع توفير الكوادر المساندة من المتطوعين والمتطوعات لتنظيم استقبال المستفيدين، في حين وفرت الجامعة اللقاحات والكوادر الطبية المدربة .