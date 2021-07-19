شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والمشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - منى (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائماً جزئياً على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والمشاعر المقدسة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 34 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 37، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 37, في حين وصلت درجة الحراة في منى إلى 34, وعرفات 34 ومزدلفة 34.