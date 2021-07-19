شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطن شارك في حياكة ونسج 36 ثوباً لـ"الكعبة المشرفة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث مواطن قصة عن عمله في مصنع كسوة الكعبة المشرفة ومشاركته في حياكة ونسج 36 ثوباً خاصة بالكعبة، على مدار 36 عاماً.

وأوضح المواطن حمزة شعبان إنه شعر بسعادة كبيرة وقت دخوله مصنع كسوة الكعبة ومشاركته في هذا العمل العظيم، خاصة بعد أن أتقن فن الصنعة .

وأضاف المواطن أنه شارك في إنتاج 36 ثوباً، مشيرا إلى أن طبيعة عمله تبدأ بحشو الحروف بالخيوط القطنية ومن فوقها خيوط القبقبة التي تعطي نعومة للقطن نفسه، وبعدها توضع خيوط خضراء تسمى بـ"الغرز"، وأخيراً وضع السلك المطلي بالذهب على الحروف.

ولفت المواطن إلى أن شعوره لا يوصف عند تبديل كسوة الكعبة المشرفة سنوياً وظهور نتائج عمله على ثوبها، وحث جميع الشباب على العمل في مصنع كسوة الكعبة وإتقان مثل هذه الصنعة.