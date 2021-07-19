شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الصحة" توضح طريقة إسعاف المصاب بالإجهاد الحراري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أن أعراض الإجهاد الحراري هي الرؤية غير الواضحة، والهذيان وغموض الكلام، وارتفاع في درجة الحرارة والتعرق الشديد، والشعور بالغثيان، إضافة إلى فقدان الوعي.

وحددت الوزارة، خطوات إسعاف المصاب بالإجهاد الحراري، قائلة أنه عند رؤية مصاب بالإجهاد الحراري، يجب الاتصال بالطوارئ للحصول على الرعاية الطبية الطارئة، ونقل المصاب لمنطقة مظللة وباردة، مع إزالة الملابس الخارجية للمصاب.

وأكدت على أنه يجب مساعدة المصاب على شرب رشفات من الماء بشكل متكرر، وتبريد الجسم بكمادات باردة، بالإضافة إلى تهوية المصاب، بينما تكون الوقاية من الإجهاد الحراري بتجنّب الازدحام الشديد أثناء السير، والإكثار من شرب السوائل والماء، وأخذ قسط من الراحة، واستخدام مظلة فاتحة اللون أثناء السير.

وناشدت الوزارة، حجاج بيت الله الحرام بضرورة الحرص على تجنب الإصابة بالإجهاد الحراري خلال تأدية المناسك، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والراحة قدر الإمكان، مع الاستحمام المتكرر وشرب السوائل.