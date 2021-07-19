شكرا لمتابعة خبر عن المسند: العشر الأخيرة من شهر يوليو تعد الأشد حرًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، أن يكون العشر أيام الأخيرة من شهر يوليو الأشد حراً خلال العام.

وقال المسند : وفقاً للسجلات المناخية " التاريخية " فإنه عادة العشر الأخيرة من شهر يوليو تعد الأشد حراً خلال العام، يليها العشر الأوائل من شهر أغسطس.

وأضاف : وتستمر زيادة ساعات الليل ونقص ساعات النهار حتى 21 ديسمبر القادم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.