تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح وأتربة بمناطق عدة في يوم عرفات

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتكون سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح والأتربة المثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة من يوم عرفات.

هطول أمطار رعدية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق الرياض «الدوادمي، الرين، القويعية، عفيف» ومكة المكرمة «الجموم، الكامل، الخرمة، تربة، الموية، رنية، أضم، الطائف، ميسان» والباحة «الحجرة، العقيق، الباحة، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وكذلك تؤثر الأمطار الرعدية على مناطق القصيم «البدائع، الرس، النبهانية، رياض الخبراء» وعسير «أبها، أحد رفيدة، المجاردة، النماص، بارق، تنومة، خميس مشيط، بلقرن، رجال المع، طريب، محايل، الحرجة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب» وجازان «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب».

سحب رعدية ممطرة

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن مناطق المدينة المنورة «الحناكية، العيص، المدينة المنورة، المهد، خيبر، وادي الفرع، بدر، ينبع» وجازان «أبو عريش، الدرب، الطوال، بيش، جازان، صبيا، صامطة» ومكة المكرمة «الليث، العاصمة المقدسة، مزدلفة، عرفات، منى» تشهد رياح نشطة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

فيما تشهد المنطقة الشرقية «النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا» هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.