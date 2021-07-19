«الصحة»: استنفار 40 فريقًا إسعافيًا لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، استنفار 40 فريقًا إسعافيًا لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة. حسبما ذكرت « الإخبارية».

في ذات الإطار، أكدت الوزارة، أمس الأحد، عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، إلى تجهيز فرق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على خلو الحج من أي وباء.

وقال المتحدث الصحة، إنه تم تجهيز فرق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج، كما أن الوزارة لديها إجراءات واحترازات على قدر كبير من الكفاءة لحماية الحجاج صحيًا.

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