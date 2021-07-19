«البيئة» تنفّذ حملة «أضحيتي» في سوق الماشية المركزي بالسيح

الرياض - محمد عبدالله - ينفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج حملة توعوية في سوق الماشية المركزي بمدينة السيح تحت عنوان «أضحيتي»، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

وتهدف الحملة إلى التعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الأضحية، و توعية الراغبين بشراء الأضاحي بكيفية تمييزهم بين الأضحية السليمة والمريضة قبل الذبح وبعده، وحثهم على عدم ذبح الأضحية إلا في المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية، والطريقة المثلى لحفظ اللحوم وتخزينها والتخلص من المخلفات الحيوانية بطرق آمنه، إضافة إلى تقديم الإرشادات الصحية.