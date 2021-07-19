«آل الشيخ»: السعودية بذلت جهودًا جبارة لإقامة شعيرة الحج في ظل كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن المملكة العربية السعودية وكافة أجهزتها الحكومية قامت بالاستنفار لخدمة الإسلام والمسلمين، وإنجاح موسم حج هذا العام.

وخلال تصريحات لقناة إم بي سي، أشار الوزير آل الشيخ، إلى أن السعودية أقامت شعيرة الحج مع ظروف جائحة فيروس كورونا، وحافظت على صحة الناس وحياتهم من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالجهود الجبارة التي تُبذل وتُقدَّم في الحرمين الشريفين ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال التنظيم وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة عالميًّا.