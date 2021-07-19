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حالة الطقس في مكة والمدينة وجدة والمشاعر المقدسة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

حالة الطقس في مكة والمدينة وجدة والمشاعر المقدسة

متابعات الخليج 365 - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائماً جزئياً على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والمشاعر المقدسة.

درجات الحرارة

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 34 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 37، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 37, في حين وصلت درجة الحراة في منى إلى 34, وعرفات 34 ومزدلفة 34.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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