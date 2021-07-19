الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نقلت قناة الإخبارية، عبر “برنامج اليوم”، لقطات حية من مشعر عرفات، في خير يوم طلعت فيه الشمس.

أما عن درجات الحرارة فهي في الـ 30 درجة مئوية في المتوسط، كما شهد مشهد عرفات هطول أمطار رطبت الأجواء وزادت من روحانية المكان والزمان.

فضل الدعاء في يوم عرفة

ويستحب الإكثار من الدعاء في يوم عرفة تأسياً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: “خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”. رواه الترمذي.

وقال النووي: “يُسْتَحَبُّ الإِكثارُ من هذا الذِّكر والدُّعاء، ويَجتهدُ في ذلك، فهذا اليوم أفْضَلُ أيامِ السَّنَة للدُّعاء، وهو مُعْظَمُ الحَجِّ ومَقْصُودُه، والمُعَوَّلُ عليه، فينبغي أنْ يَسْتَفْرِغَ الإنسانُ وُسْعَهُ في الذِّكر والدُّعاءِ وفي قراءةِ القرآنِ، وأنْ يدعوَ بأنواعِ الأدعية، ويأتي بأنواعِ الأذكار، ويدعو لِنَفْسِه ووالديه وأقارِبِه، ومشايِخِه وأصحابِه وأصدقائِه وأحبابِه، وسائِرِ مَنْ أحْسَنَ إليه، وجميعِ المسلمين”.



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