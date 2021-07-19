الصحة: الوضع الصحي في المشاعر المقدسة مطمئن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، على أن الوضع الصحي في المشاعر المقدسة مطمئن.

الإجراءات الاحترازية

وذكرت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن آلية حركة الحجاج داخل المشاعر تسير وفق الإجراءات الاحترازية.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك 40 فريقاً إسعافياً لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن، لافتة إلى وجود قادة صحيين متخصصين، لمواكبة فرق الأعمال الصحية المرافقة للحجاج؛ للاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

توفير 13 مستشفى

وأشارت الصحة، إلى توفير 13 مستشفى تقدم خدماتها الصحية، 3 منها في المشاعر المقدسة، إضافة إلى مستشفى ميداني متنقل لمواكبة مراحل الحج.

ولفتت إلى توفير مجموعة من نقاط تقديم الخدمات تتمثل في مراكز وعيادات وفرق ميدانية يصل عددها إلى 50، منتشرة في مختلف مواقع المشاعر.



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