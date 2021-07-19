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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم السادس من حالة #تروية المطرية، ومتوقع اليوم أن تؤثر بأمطارها المتوقعة على أجزاء من #الربع_الخالي وأجزاء من مناطق #الرياض #نجران #مكة #الباحة #عسير #جازان بالإضافة إلى #اليمن.. هذا والله أعلم.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: وفقاً للسجلات المناخية (التاريخية) فإنه عادة العشر الأخيرة من شهر #يوليو تعد الأشد حراً خلال العام، يليها العشر الأوائل من شهر #أغسطس.
وتابع: تستمر زيادة ساعات الليل ونقص ساعات النهار حتى 21 ديسمبر القادم.
في يومها الـ6.. المسند: تروية مستمرة وهنا خريطة أمطارهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-19
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم السادس من حالة #تروية المطرية، ومتوقع اليوم أن تؤثر بأمطارها المتوقعة على أجزاء من #الربع_الخالي وأجزاء من مناطق #الرياض #نجران #مكة #الباحة #عسير #جازان بالإضافة إلى #اليمن.. هذا والله أعلم.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: وفقاً للسجلات المناخية (التاريخية) فإنه عادة العشر الأخيرة من شهر #يوليو تعد الأشد حراً خلال العام، يليها العشر الأوائل من شهر #أغسطس.
وتابع: تستمر زيادة ساعات الليل ونقص ساعات النهار حتى 21 ديسمبر القادم.
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
09:29 AM
قال: العشر الأخيرة من شهر #يوليو تعد الأشد حراً خلال العام
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم السادس من حالة #تروية المطرية، ومتوقع اليوم أن تؤثر بأمطارها المتوقعة على أجزاء من #الربع_الخالي وأجزاء من مناطق #الرياض #نجران #مكة #الباحة #عسير #جازان بالإضافة إلى #اليمن.. هذا والله أعلم.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: وفقاً للسجلات المناخية (التاريخية) فإنه عادة العشر الأخيرة من شهر #يوليو تعد الأشد حراً خلال العام، يليها العشر الأوائل من شهر #أغسطس.
وتابع: تستمر زيادة ساعات الليل ونقص ساعات النهار حتى 21 ديسمبر القادم.
، في يومها الـ6.. المسند: تروية مستمرة وهنا خريطة أمطارها ،
المصدر : الخليج 365
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