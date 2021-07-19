، بالصور.. مكة و"المشاعر المقدسة" كما لم تشاهدها من قِبَل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تجهيزات متكاملة واستعدادات مستمرة لراحة ضيوف الرحمن

أنهت وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة خطتها لاستقبال ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، ورفعت من جهازية وكفاءة شبكة الإنارة في موسم حج هذا العام 1442هـ وجنّدت طاقاتها وإمكاناتها كافة لخدمة الحجاج.

ويقوم بالإشراف على صيانة الإنارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة جهاز فني متكامل من مهندسين ومشرفين يقومون بالمتابعة الإدارية والميدانية لجميع ما يتعلق بشبكة الإنارة، التي يبلغ عددها الإجمالي (175.000) برج وعامود إنارة، إلى جانب تهيئة الطرق الرابطة بين المشاعر المقدسة (منى- عرفات- مزدلفة) بعدد (800) برج وعامود إنارة و(2000) كشاف وفانوس.

وتم توفير (28) صاريًا للإنارة لدعم الجهات الخدمية المشاركة في أعمال الحج ولأعمال الطوارئ، وقد وضعت أمانة العاصمة المقدسة خطة تشغيلية متكاملة لتشغيل وصيانة شبكة الإنارة من خلال تسخير (8) فِرَق صيانة تعمل على مدار الساعة مزودة بـ(160) مهندسًا وفنيًّا وعاملًا، و(71) معدةً، بالتنسيق المستمر والمتواصل مع الشركة السعودية للكهرباء لدعم الطاقة الكهربائية لشبكات الإنارة.

وتأتي تلك الجهود في إطار حرص المملكة على تحقيق موسم ناجح للحج بجميع مراحله، وعلى مستوى كل القطاعات، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، وتسخير جميع الإمكانات والسبل من أجل ضمان أداء المناسك بسهولة ويسر.