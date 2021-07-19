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النفط يتراجع أكثر من 1%

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

النفط يتراجع أكثر من 1%

مسجلاً 72.59 دولار للبرميل

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجع النفط أكثر من 1%، اليوم الاثنين، متأثراً بقرار مجموعة “أوبك+” زيادة الإمدادات بعد انهيار اتفاق سابق بسبب معارضة الإمارات.

72.59 دولار للبرميل

وانخفض خام برنت 1%، مسجلاً 72.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش بعدما خسر قرابة 3% في وقت سابق.

سعر الخام الأمريكي

وتراجع الخام الأمريكي 94 سنتا أو 1.3% عند 70.87 دولار للبرميل وذلك بعد هبوطه زهاء 4% في السابق.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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