، شاهد.. ٨٥٠ كيلو لخيوط الحرير في كسوة الكعبة المشرفة ،

- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
تُكسى الكعبة المشرفة برداء جديد كل عام، منسوج بخيوط من الحرير مبطن بالقطن ومزين بنقوش ذهبية؛ فهل تسأل أحدًا من أين تأتي هذه الخيوط وما عدد مراحل الاختبارات التي يمر بها الخيط الواحد؟
تأتي خيوط حرير كسوة الكعبة المشرفة من إيطاليا بدرجة جودة فائقة (A5)، وسماكة 3 ملم؛ حيث تضمن نعومة عالية ومتانة فائقة، واستطالة ومرونة كبيرة، وتزن خيوط الحرير بكسوة الكعبة المشرفة 850 كيلو تقريبًا.
ويمر خيط الحرير الواحد بعدد من الاختبارات أبرزها: (قوة شد الخيط، واختبار عدد البرم، واختبار قوة شد الاستطالة لأسلاك المعادن (ذهب- فضة)، واختبار السماكة، واختبار مقاومة الاحتكاك، واختبار الصباغة، واختبار مطابقة الألوان، واختبار السماكة الرقمي، واختبار مقاومة الغسيل، واختبار تقطير المياه).
ويشرف على هذه الاختبارات فريق عمل مختص بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة؛ وذلك في سبيل ضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة التي تُقدر تكلفة إنتاجها بقرابة (20) مليون ريال سعودي؛ مما جعله الثوب الأغلى في التاريخ، ويشرف عليه أكثر من (200) صانع من ذوي الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية والعملية، جنّدتهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعمل في حياكة ثوب الكعبة المشرفة، ليكون هذا الثوب ليس الأغلى في التاريخ وحسب؛ بل والأعلى جودة كذلك.
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 08:33 AM
تأتي من إيطاليا بدرجة جودة فائقة A5 والسماكة 3 ملمشاهد.. ٨٥٠ كيلو لخيوط الحرير في كسوة الكعبة المشرفة
تُكسى الكعبة المشرفة برداء جديد كل عام، منسوج بخيوط من الحرير مبطن بالقطن ومزين بنقوش ذهبية؛ فهل تسأل أحدًا من أين تأتي هذه الخيوط وما عدد مراحل الاختبارات التي يمر بها الخيط الواحد؟
تأتي خيوط حرير كسوة الكعبة المشرفة من إيطاليا بدرجة جودة فائقة (A5)، وسماكة 3 ملم؛ حيث تضمن نعومة عالية ومتانة فائقة، واستطالة ومرونة كبيرة، وتزن خيوط الحرير بكسوة الكعبة المشرفة 850 كيلو تقريبًا.
ويمر خيط الحرير الواحد بعدد من الاختبارات أبرزها: (قوة شد الخيط، واختبار عدد البرم، واختبار قوة شد الاستطالة لأسلاك المعادن (ذهب- فضة)، واختبار السماكة، واختبار مقاومة الاحتكاك، واختبار الصباغة، واختبار مطابقة الألوان، واختبار السماكة الرقمي، واختبار مقاومة الغسيل، واختبار تقطير المياه).
ويشرف على هذه الاختبارات فريق عمل مختص بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة؛ وذلك في سبيل ضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة التي تُقدر تكلفة إنتاجها بقرابة (20) مليون ريال سعودي؛ مما جعله الثوب الأغلى في التاريخ، ويشرف عليه أكثر من (200) صانع من ذوي الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية والعملية، جنّدتهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعمل في حياكة ثوب الكعبة المشرفة، ليكون هذا الثوب ليس الأغلى في التاريخ وحسب؛ بل والأعلى جودة كذلك.
، شاهد.. ٨٥٠ كيلو لخيوط الحرير في كسوة الكعبة المشرفة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ٨٥٠ كيلو لخيوط الحرير في كسوة الكعبة المشرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.