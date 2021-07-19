شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حاجة سودانية: هذه حجتي الأولى ومشاعري فوق الوصف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعربت الحاجة السودانية هاجر الشاذلي، اليوم الاثنين، عن تأثرها البالغ بعد وصولها إلى مشعر عرفات في أول حجة لها.

وقالت الحاجة السودانية: "هذه أول حجة ليا في حياتي.. والله سبحانه وتعالى أراد أن تكون حجة ميسرة وكل شيء بها منظم وجميل"، مضيفة: "مشاعري لا تنوصف لأنها فوق الفرحة"، بحسب تقرير "العربية" .

واختتمت الحاجة السودانية حديثها، قائلة: "تمنيت كل الأحباب يكونوا معايا في هذه اللحظة لأنها لحظة كانت رائعة وفيها روحانيات وفيها أشياء لا تنوصف بالكلمات ".