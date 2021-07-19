شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استمرار توافد الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

بدأ صباح اليوم الإثنين التاسع من ذي الحجة، حجاج بيت الله في التوافد إلى صعيد عرفات، لأداء الركن الأعظم للحج، وسط خدمات متكاملة والاستعدادات المتكاملة على أعلى المستويات.

ووفق الإجراءات الاحترازية والأمنية التي وفرتها المملكة يقف الحجاج اليوم في عرفة حتى غروب الشمس يؤدون فيها صلاة الظهر والعصر، ثم ينفرون إلى مزدلفة، وبعد ذلك يعودون إلى منى ليقضوا فيها باقي أيام الحج.