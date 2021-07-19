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البيانات المحظور وضعها في الشيك

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح المستشار القانوني عبدالله بن عبدالرحمن الفايز، التفاصيل المتعلقة بالشيكات، كاشفا عن البيانات التي يحظر وضعها في الشيك.

وقال الفايز: "الشيك هو صك يتضمن البيانات التي حددها النظام، يُحرره الساحب ويأمر فيه البنك المسحوب عليه بأن يدفع للمستفيد، مبلغًا معينًا من النقود لدى الاطلاع".

وأشار إلى أن البيانات الإلزامية في الشيك: أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود -اسم من يلزمه الوفاء - مكان الوفاء - تاريخ ومكان إنشاء الشيك - توقيع من أنشأ الشيك "الساحب".

وعن البيانات المحظور وضعها في الشيك، قال: "لا يجوز أن يوضع شرط تقديمه للقبول، ولا يجوز للساحب أن يضع في الشيك شرط عدم الضمان، كما لا يجوز أن يوضع في الشيك شرط الأجل، أي تأخير صرفه إلا في تاريخ معين".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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