شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..سعد الحريري: السعودية أعطت السلام للبنان ومشكلتها مع "حزب الله" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بيروت (صدى):

استنكر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، الحديث عن وقوف المملكة العربية السعودية وراء تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية.

واعتبر سعد الحريري في تصريحات تلفزيونية، أن اعتذاره عن تشكيل الحكومة كان بمثابة "تضحية"، موجها الانتقادات إلى الرئيس ميشال عون وحزب الله الإرهابي.

وقال الحريري: "اعتذاري عن التشكيل هو لأني رأيت أن رئيس الجمهورية لا يريد أن يشكل، وعندما يقرر رئيس الجمهورية متى الاستشارات أتحدث مع حلفائي ونقرر ماذا سنفعل".

ورفض الحريري الحديث عن وقوف المملكة وراء تعثر تشكيل الحكومة، مضيفا: " ميشال عون متحالف مع حزب الله، وميشال عون مرتاح على حاله، هذه هي المشكلة، واللي ما يشوفها يكون أعمي".

وأضاف: "المملكة العربية السعودية لم تقدم للبنان سلاح، السعودية أعطت السلام للبنان ولا تريد إلا الخير للبنان كما كل دول الخليج، لكن لديهم مشكلة مع فريق اسمه حزب الله".

وتابع: "إذا كان تحالف ٨ آذار حريص فعلاً على السعودية ليتوقفوا عن شتمها وتصدير الكبتاغون والتدخل بالشؤون العربية واليمن، ولا يجوز قولهم إن هناك مشكلة بين السعودية والحريري".