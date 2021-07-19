شكرا لمتابعة خبر عن صور..وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز القيادة والسيطرة في مشعر منى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - منى (صدى):

وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمشعر منى.

وتابع سموه خلال اجتماعه بقيادات أمن الحج، إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1442هـ .

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاجتماع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، للمشاركين في موسم حج هذا العام.

وشدّد سموه على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبرتوكولات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد لموسم حج هذا العام .

وجرى خلال الاجتماع استعراض المراحل الحالية من خطط أمن الحج، واستعدادات قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وكان سموه قد افتتح توسعة وتحديث مقر الأمن العام بمنى وصالة المراقبة التلفزيونية التي تم رفع الطاقة التشغيلية بها ووفرت فيها أحدث الإمكانات التقنية.

حضر الاجتماع معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.