«شرطة مكة» تُطيح بـ12 شخصًا مخالفين لنظام أمن الحدود

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على 12 شخصًا مخالفين لنظام أمن الحدود.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على 12 شخصًا من الجنسية الصومالية، مخالفين لنظام أمن الحدود، في العقدين الثالث والرابع من العمر، امتهنوا العمل لحسابهم الخاص في غسيل المركبات بمواقف أحد المجمعات التجارية.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.