شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار.. «الأرصاد» يكشف الطقس على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جيزان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كذلك تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقة مكة المكرمة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.