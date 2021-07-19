شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: غيوم وأمطار على عدة مناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم الأثنين، وحتى صباح الثلاثاء، هطول أمطار على عدة مناطق.

وقال الحصيني: "تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطر بأمطار رعدية من خفيفة، لغزيرة".

كما توقع رياحًا مثيرة للغبار على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان ونجران، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة.

وعن الرطوبة التي تشهدها أجواء الرياض منذ أيام، قال الحصيني إن ارتفاع الرطوبة اليوم الأثنين يفوق الأيام الماضية، موضحًا أن نسبة الرطوبة في الرياض بلغت 80%.