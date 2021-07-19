شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من وزارة النقل لمستخدمي طريق المفرق - جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنورة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأثنين، تنبيها لمستخدمي طريق المفرق - جدة.

وأهابت وزارة النقل بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، وذلك نظراً لهطول الامطار على الطريق.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيها، باستمرار حالة السحب الرعدية الممطرة على المدينة المنورة، مصحوبة بنشاط في الرياح وتدني في مدى الرؤية، وامطارا خفيفة على مكة المكرمة.