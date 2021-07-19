شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. رئيس وزراء العراق: الأمير محمد بن سلمان أخ وصديق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على متانة العلاقات السعودية العراقية، مشيرًا إلى أن العراق في أمس الحاجة للأشقاء العرب.

وعن علاقته بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قال الكاظمي: " الأمير محمد بن سلمان أخ وصديق شخصي لي"، معربًا عن سعادته بعمليات الإصلاح التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.

وأضاف: "ندعم هذه الخطوات، فانعكاس هذه الخطوات على المملكة ينعكس أيضًا على كل الدول من بينها العراق".

وفي سياق منفصل، تحدث الكاظمي عن ملف حرائق المستشفيات، مؤكدا أن الفساد والمحسوبية وراء هذه الحوادث، قائلا: "الصراع السياسي والنفوذ أفسدا تقديم خدمات للعراقيين".

وأضاف: "أتمنى ألا تكون الغايات السياسية وراء تخريب أبراج الكهرباء"، وذلك بعدما استهدفت خطوط نقل الطاقة في عدة مناطق مؤخراً بأعمال تخريبية، مما أدى إلى توقف الخطوط عن العمل.