شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال الخطة التشغيلية للمسالخ بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت أمانة منطقة المدينة المنورة استعداداتها لتنفيذ الخطة التشغيلية للمسالخ وسوق الأنعام، خلال موسم عيد الأضحى المبارك للعام 1442 هـ.

وضمن جهودها في تنظيم عملية الذبح واستيعاب الطلب الكبير على المسالخ، أتاحت أمانة منطقة المدينة المنورة تقديم الخدمة عن طريق ٧ مسالخ و٢٧ مطبخ مرخص، تتوزع على جميع أحياء المدينة المنورة لتدعم أعمال المسالخ الرئيسية، فيما تخضع جميع المسالخ والمطابخ لرقابة مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية طوال عملها على كافة مراحل الذبح من لحظة استقبال الأضحية.

وذكرت الأمانة أن الرقابة تتم من خلال أطباء ومراقبين صحيين وفرق ميدانية، للوقوف عدة مرات خلال اليوم، على حظائر الماشية في سوق الأنعام والظروف، التي يتم حفظها فيها قبل البيع والأعلاف والمياه المقدمة لها، كما تشمل مراقبة عمليات البيع والتأكد من مصدر المعروض من الأنعام وسلامته وخلوّه من الأمراض، وضمان ضبط الأسعار ومنع التلاعب بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.