شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 12 شخصاً بمكة خالفوا «أمن الحدود» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على 12 شخصًا من الجنسية الصومالية، مخالفين لنظام أمن الحدود، في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأوضح أنهم امتهنوا العمل لحسابهم الخاص، في غسيل المركبات بمواقف أحد المجمعات التجارية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.