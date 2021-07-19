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«الصحة»: 1055 إصابة كورونا.. و«النشطة» مطمئنة

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الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 1055 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة إلى 509576 حالة، من بينها 10805 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1420 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

ورصدت الصحة، وفقًا للإحصاء اليومي، تعافي 1143 حالة؛ ليبلغ إجمالي التعافي 490696 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8075 حالة وفاة، بإضافة 12 حالة جديدة.

ونصحت الوزارة، الجميع، بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات علـى مدار الساعة للحصول على معلومات عن الفيروس ومستجداته.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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