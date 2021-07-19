شكرا لقرائتكم خبر عن نقلة تنموية مستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لعب القطاع الخاص وما زال يلعب دورًا هامًا وحيويًا من أجل تحقيق أهداف وغايات النهضة المجتمعية الشاملة تحت القيادة الرشيدة لهذا الوطن المعطاء - أيَّدها الله - وإلى ذلك أشار صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أثناء اطلاعه قبل أيام على مبادرة «الخبر 2025» التي ترسم بكل مفرداتها وجزئياتها هوية جديدة لمدينة الخبر، سوف تساهم بطريقةٍ فاعلةٍ لتنميتها ونقلها إلى مصاف المدن الأولى عالميًا وفقًا لسلسلة من المشروعات الخدمية والترفيهية والثقافية والاجتماعية التي تنفذ حاليًا في هذه المدينة.

ولا شك في أن المشروعات المطروحة لتحسين مدينة الخبر، والرقي بخدماتها المختلفة، تستهدف في مجملها تقديم البرامج التي من شأنها تطوير التنمية المستدامة المساهمة في تحقيق التكامل المنشود بين القطاعَين الحكومي والخاص؛ لرفع جودة حياة الأفراد، سواء في مدينة الخبر أو غيرها من مدن المنطقة الشرقية ومدن مناطق المملكة، وجدير بالذكر أن سلسلة المشروعات القائمة حاليًا في مدينة الخبر تؤهلها بجدارة لتحويلها إلى واجهة سياحية مشرِّفة للمملكة وفقًا للمبادرة التطويرية المطروحة التي تضم مجموعة من المشروعات التنموية السياحية، وتلك مبادرة هامة تُعدّ واحدة من أهم المبادرات المطروحة للنهوض بمحافظات ومدن المنطقة.

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