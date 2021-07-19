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الرياض الأولى في مخالفات الإجراءات الاحترازية.. والشرقية ثانيا

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الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس «كوفيد 19»، عن ضبط 21523 مخالفة، بالفترة من 1 - 7 ذي الحجة 1442.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 6812، تلتها المنطقة الشرقية بـ 3055، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 2516، ومنطقة المدينة المنورة بـ 2301، ومنطقة القصيم بـ 2162، ومنطقة الجوف بـ 1127، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 722، ومنطقة حائل بـ 578، ومنطقة عسير بـ 563، ومنطقة تبوك بـ 562، ومنطقة جازان بـ 461، ومنطقة الباحة بـ 402، ومنطقة نجران بـ 262.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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