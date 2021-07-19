شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى تهنئة الرئيس التركي وأمير قطر بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالا هاتفيا، أمس، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله -العلي القدير- أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والنماء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالا هاتفيا، أمس الأول، من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين، التهنئة، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعا بالخير والمسرات. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، أمس، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله -عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات.

كما تلقى سموه، اتصالا هاتفيا، أمس، من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان. وعبر جلالته خلال الاتصال، عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد، على ما وجده من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارته للمملكة، مقدماً التهنئة لسموه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. فيما قدم سمو ولي العهد، الشكر له على مشاعره الأخوية النبيلة، معبرًا عن التهنئة له بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من التطور والنماء.