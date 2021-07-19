شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» شرط دخول الفعاليات الترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت الهيئة العامة للترفيه والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» مؤخرًا اتفاقية تقديم خدمة ربط تذاكر الفعاليات الترفيهية بتطبيق «توكلنا»، واعتماده بصفته وسيلة لدخول الفعاليات الترفيهية.

وقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه م. فيصل بافرط، والرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا في مقر الهيئة بالرياض م. عبدالله العيسى.

وبموجب الاتفاقية، سيتم ربط مزودي خدمات التذاكر المعتمدين من الهيئة العامة للترفيه بتطبيق توكلنا، لتظهر التذاكر التي قام المستفيد النهائي بشرائها على التطبيق، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية في تقديم التذاكر للأنشطة الترفيهية إلكترونيًا.

وتسهم الاتفاقية في إثراء تجربة زائري الفعاليات والمرافق الترفيهية بسرعة وسلاسة التنفيذ، وتحقيق الموثوقية والأمان، والتي يتميز بها تطبيق «توكلنا»، الذي يُعد أبرز الحلول الرقمية، التي تسهم في دعم جهود المملكة في إدارة جائحة كورونا، حيث تُعد منظومة توكلنا اليوم تجربة رائدة نحو تمكين التحول الرقمي للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث أسهم التعاون القائم مع الجهات الحكومية في تقديم العديد من المبادرات والخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة، ومن مكان واحد، دعمًا لجهود تحوّل التطبيق، ليكون التطبيق الشامل لكل ما يخدم المواطن والمقيم والزائر.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على الدور الذي ستلعبه هذه الاتفاقية في إيجاد بيئة آمنة لزوار الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة، وتسهم في عودة النشاط الترفيهي بشكل كبير.

مشددًا على الدعم اللا محدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لإنجاح مختلف القطاعات بالدولة بما فيها قطاع الترفيه، الذي يُعد أحد القطاعات الواعدة، والتي تلقى إقبالًا من مختلف فئات المجتمع.