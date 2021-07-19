شكرا لقرائتكم خبر عن «النانو».. أحدث تقنية لمواجهة النمو الميكروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتمد فكرة التعقيم والتطهير باستخدام تقنية «النانو» لمكافحة التلوث الميكروبي بأسطح المرافق في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، على التحفيز الضوئي لثاني أكسيد التيتانيوم المنشط في الأشعة فوق البنفسجية لقتل الميكروبات وإزالة الروائح والمواد العضوية العالقة ومنع تراكم الأتربة على أسطح دورات المياه وأماكن التجمعات قد تصل إلى عدد من السنوات. وأشارت نتائج دراسة لمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، حول جدوى مكافحة التلوث الميكروبي بتقنية النانو، إلى وجود نقص كبير في العد البكتيري في كل عينات الدراسة التي تلت الطلاء مما يؤكد فعالية وتأثير المادة على الحد من النمو الميكروبي الذي بلغ في بعض الأسطح أكثر من ما بين 80% إلى 96,6% خلال فترة الدراسة حتى سنة كاملة، كما لوحظ كذلك أن هناك ثباتا أو زيادة في العد البكتيري للعينات الضابطة. وخلصت الدراسة إلى أن تقنية النانو لثاني أكسيد التيتانيوم من خلال المنتج MVX لها تأثير كبير في تعقيم أسطح دورات المياه ضد البكتريا على المدى البعيد من طلاء المادة للمواقع المعالجة، وقد ثبت مدى مقاومتها وثباتها لإجراءات أعمال النظافة اليومية.