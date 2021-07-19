شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل مبادرة «مشاعر» بمطارات الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعل مطار الملك فهد الدولي مبادرة «مشاعر» لتفويج حجاج الداخل لموسم حج هذا العام 1442هـ.

وتم إطلاق مبادرة «مشاعر» لتفويج الحجيج التي تنظمها شركة مطارات الدمام هذا العام بالتعاون مع الجمعية السعودية للإدارة الصحية، وتتضمن تخصيص مناطق لرحلات الحجاج بما في ذلك تسهيل إجراءات التفتيش الخاصة بالسفر، بمساهمة متطوعين ومتطوعات لخدمة الحجيج وتوجيههم طوال فترة تواجدهم بالمطار.

وكانت مساهمة الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالدمام، فاعلة بشكل بارز، إذ نفذ ممثلو الجمعية من أبناء وبنات المنطقة الشرقية، مبادرة لتوديع الحجيج وتوزيع حقائب، تضم عددا من مستلزمات الحاج قبل صعوده إلى الطائرة.