شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق أصعب موسم استثنائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كانت دعوات الحاج د. ثامر، إلى الله أن يكتب له أداء مناسك حج هذا العام لا تكف، ليلًا ونهارًا، وبالفعل تقبّل الله دعاءه، وكان من ضمن أوائل القادمين إلى بيت الله الحرام لأداء الشعيرة. وتقدم «ثامر»، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وجميع الجهات الحكومية والعاملين؛ لتفانيهم في خدمة ضيوف الرحمن، بكل إتقان خلال هذا الموسم الآمن، بإذن الله، خاصة مع ما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية وخطوات هائلة لحماية المواطنين والمقيمين على أرضها من جائحة كورونا

وبيّن أن القائمين بهذه الأعمال لم يدخروا أي جهد في تقديم كل الإمكانيات لإنجاح موسم من أصعب المواسم الصحية، في ظل جائحة يمرّ بها العالم أجمع. وقال: كل شيء رائع ومنظم بشكل لائق فاجأ الجميع، موضحًا أنه سيوثّق بالتصوير رحلة الحج المميزة التي أكرمه الله بها، في هذا الموسم الاستثنائي، ليتذكرها طيلة حياته.