شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» للحجاج: لا للمضادات الحيوية دون ضرورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية د. عبدالله عسيري، الحجاج بعدم استخدام المضادات الحيوية لأغراض غير علاجية قبل أو أثناء أو بعد الحج. وقال عسيري: «لا يوجد شيء اسمه مضاد وقائي للحجاج».

وكانت وزارة الصحة قد شددت في وقت سابق على ضرورة استكمال المقبولين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1442، التطعيمات اللازمة؛ وذلك للحماية من الإصابة بالعدوى في ظل التجمعات البشرية أثناء الحج، وهي لقاحات «الحمى الشوكية» و«الإنفلونزا الموسمية»، إضافة إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونصحت «الصحة» بأهمية تطعيمات «الحمى الشوكية» و«الإنفلونزا الموسمية» بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل بداية الحج؛ لتعطي مدة كافية لتكوين المناعة، إذ إن هذين التطعيمين مهمان؛ وذلك لتشابُه الأعراض مع أعراض كورونا.